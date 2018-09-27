«يويفا» يعلن إيقاف كريستيانو رونالدو

27 سبتمبر 2018 - 05:59 م

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد القاري للعبة على موقعه الإلكتروني، "تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد طرده في لقاء فالنسيا الإسباني بالجولة الأولى للبطولة القارية".

بذلك، لن يكون بإمكان رونالدو المشاركة في لقاء يونج بويز السويسري، على أن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة الثالثة.

وتلقى رونالدو البطاقة الحمراء في مباراة يوفنتوس الأسبوع الماضي أمام فالنسيا في الدقيقة 29 في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين دون رد.

وانهمر رونالدو في البكاء أثناء خروجه من أرضية الملعب، ليلعب يوفينتوس منذ الدقيقة 29 بعشرة لاعبين.



