» لهذا السبب.. مصر تشيد 5 سدود بأوغندا

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خالد الشرقاوي

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مصر

أوغندا

وزارة الري

سدود.

حصاد مياه الأمطار

أعلنت وزارة الري، اليوم الخميس، بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري محمد عبد العاطي، مع وزير المياه والبيئة الأوغندي سام شيبتوريس بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).

ونقلت الوكالة عن وزير المياه والبيئة الأوغندي إشادته بالتعاون مع القاهرة في مجالات الري ودرء مخاطر الفيضانات.

وأوضح "شيبتوريس" أن وزارة الموارد المائية والري المصرية ساهمت في دعم منظومة إدارة الموارد المائية والري في أوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال، وتبادل الخبرات في مواجهة الفيضانات والسيول ودرء مخاطرها.

بدوره، أكد "عبد العاطى" حرص مصر على استمرار التعاون الفني بين وزارتى الري في البلدين.

وأعلن وزير الري بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا تضاف إلى ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات الآبار.

وأوضح أن المشروع يأتى في إطار التعاون الثنائي الفني بين البلدين بناء على طلب من الحكومة الأوغندية، لتقديم الدعم من خلال الخبرات المصرية نظرًا للمخاطر التي تعرضت لها مقاطعة كسيسي على مدار 20 عامًا.



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