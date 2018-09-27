بالأسماء.. 42 دواءً ممنوعًا تناولها

27 سبتمبر 2018 - 06:20 م

أعلنت وزارة الصحة ضبط وتحرير 42 مستحضرًا دوائيًا يجري تداولها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، محذرة من استخدامها بين المواطنين.

وجاء على رأس التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة، المطالبة بعدم تناول 25 صنفا من الأدوية التي تحتوي على مادة "فالسارتان".

وقررت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، سحب هذه الأصناف من الأسواق بعد مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير، وسحب جميع الأدوية التي تحتوي على مادة "فالسارتان".

وأوضح القرار الذي حمل رقم "54" لسنة 2018، استنادًا لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، بسبب تلوث المادة الفعالة “فالسارتان”، والموردة من إحدى الشركات الصينية، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، والتي من المرجح أن ذلك يرجع لتغييرات في تصنيع المادة الفعالة، ما يشكل خطرًا محتملًا بمرض السرطان.

وتستخدم أدوية “فالسارتان” لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يستخدم مع المرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

وضمت قائمة الأدوية الواجب سحبها من الأسواق أصناف:

Blokatens 5/160mg tab

Blokatens 10/160mg tab

Vasotec 80mg tab

Vasotec 160mg tab

Co-Vasotec 160/25mg tab

Co-Vasotec 160/12.5mg tab

Valsatens 40mg tab

Valsatens 80mg tab

Valsatens Plus 80/12.5mg tab

Valsatens Plus 160/12.5mg tab

Valsatens Plus 160/25mg tab

Alkapress Plus 10/160mg tab

Alkapress Plus 5/160mg tab

cardovaldon 80 mg H.G.CAP

cardovaldon 160 mg H.G.CAP

valascard 80mg tab

valascard comb 80/12.5 tab

valascard comb 160/12.5 tab

elimolivan 5/160 tab

pressthoival tab

zarlodip tab

alkapress plus

disartan 80 mg

blokatens 5/160 tab

blokatens 10/160 tab

كما طالبت وزارة الصحة، بسحب مستحضر "rabies vaccine "، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، استنادًا إلى سحب شهادة "gmط (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار.

كما أصدرت إدارة الصيدلة منشورًا حمل رقم 65 لسنة 2018، بضبط وتحريز 6 مستحضرات تجميل “غش تجاري”، وأفاد المصنع المنسوب إليه تصنيع هذه المستحضرات، أنه لم يقم بتصنيعها نهائيًا بالمصنع.

وشملت قائمة المستحضرات: megan shampoo ، proactive cream ، romanti cream ، body iean cream ، infinity ten way spray ، infinity clear .

وفي منشور حمل رقم 57، طالبت وزارة الصحة بسحب مستحضر botulismus antitoxin behring ، للتشغيلة رقم 089011A ، إذ أن فاعلية هذه التشغيلة أقل من المواصفات المرخص بها، ويستخدم العقار في علاج التسمم الغذائي.

كما حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، منشورًا حمل رقم 53 لسنة 2018 للتحذير من النوعين، موضحة أن المكمل الغذائي الأول يحمل اسم Hyper Juice ومكتوب على العبوة أنه من إنتاج شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة عام 2017 لصالح شركة ماريا فارم، وأفادت شركة العبور أن المستحضر المذكور توقف إنتاجه منذ عام 2015.

وذكرت إدارة الصيدلة، أن المكمل الثاني تحت اسم هيموترون شراب، ومدون عليه رقم تسجيل 2003/3420 وتنتجه شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة لصالح شركة أرومية للأدوية والمستحضرات الطبية، حيث أفادت شركة العبور بأنها لم تنتج المستحضر المذكور.

كما حذرت من عبوات مغشوشة ومهربة من عقار “opdivo vail ” تركيزات 40 مجم و100 مجم المستخدم كعلاج مناعى لعلاج الأورام السرطانية، وذكرت في منشورها الصادر برقم “66” لعام 2018 “غش تجاري”.

وأوضحت أن العبوات المغشوشة من المستحضر مدون عليها لغات “تركية، يونانية، أسبانية”، مؤكدة أن جميعها مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، كما أنه غير مدون عليها السعر الجبري بالجنية المصري وجهة الاستيراد والتوزيع.

كما حذرت الوزارة من مستحضر “جولدن لاكس” شراب، إنتاج مصنع ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل المسجل برقم 2003\3227، لعدم مطابقة المتواجد بالأسواق بأرقام التشغيل، وكذلك مستحضر”Cefex 1gm Tab ” إنتاج شركة سيجماتك، تشغيلات أرقام “1640176، 1640167،1640175، 1640188″، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

وطلبت الوزارة بعدم استخدام مستحضر”ديكسا توبرين” مرهم للعين إنتاج شركة إيبكو تشغيل رقم 1702615، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجى، بالإضافة إلى مستحضر “توبرين” مرهم للعين إنتاج شركو إيبكو، تشغيل رقم 1704479، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجى.

وفي منشور رقم 68 لسنة 2018، طالبت الوزارة بضبط وتحريز مستحضر “motilium 1x 100ml ” (موتيليم شراب) للتشغيلتين أرقام IGE2385 ، وIGE2384 بناءً على طلب الشركة المنتجة. ويستخدم العقار كمضاد للتقيؤ وعلاج حرقة المعدة، والغثيان.

كما طلبت الإدارة المركزية للصيدلة بضبط وتحريز ما يوجد بالأسواق من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر cerviflox 500 mg ، (سرفيفلوكس) تشغيلة رقم y0215 بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية مارس 2020.

وبينت إدارة الصيدلة طريقة التفريق بين المستحضر الأصلي والمغشوش، طبقًا لما ورد في منشورها الدوري 67 لسنة 2018، ويستخدم العقار كمضاد حيوي واسع المجال ضد معظم الجراثيم الهوائية، كما يعالج التهاب المفاصل والعظام.

وطالبت وزارة الصحة، الشركات المصنعة بتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه إلى الصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركات التوزيع حال مخالفة القرار.



