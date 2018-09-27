  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجمة اللبناني

الغاز الإسرائيلي

صفقة «تاريخية» لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

أدوية

بالأسماء.. 42 دواءً ممنوعًا تناولها

رسلان

أنصار «رسلان»: الله أكبر ولله الحمد

مصر تشيد 5 سدود بأوغندا

لهذا السبب.. مصر تشيد 5 سدود بأوغندا

الدولار

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

صورة أرشيفية

لأول مرة منذ الأزمة.. الدول العربية في اجتماع موحد

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

«شوبير» يكشف سر ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

الرياضة

احمد شوبير
احمد شوبير

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» تفرٌج عن مكافآت الفوز على النيجر

#

هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

#

"ميدو": أزمة "صلاح" تهدد مستقبل "الفراعنة"

#

"الجبلاية" تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

اتحاد الكرة

المصريون

شوبير

كشف أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق والمرشح على مقعد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات التكميلية، عن السبب وراء ترشحه، أن هدفه هو إعادة هيبة وقوة اتحاد الكرة لسابق عهدها.

وقال «شوبير»، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس: «كثرة أزمات الاتحاد والكرة المصرية دفعتني للترشح بعد ضغوط من الأندية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي».

وأضاف: «الجانب الإداري في الاتحاد يحتاج لنظام وكذلك مشكلات المسابقات والتحكيم وانتظام المسابقة وإذا قدر لي النجاح سأعمل على خدمة الكرة المصرية وتطويرها مع العلم ان هناك مجموعة محترمة في المجلس الحالي».

وتجرى الانتخابات على هامش الجمعية العمومية للجبلاية يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرر بشكل رسمي خلال اجتماعه أمس، إجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رفع مصر يدها عن الفلسطينيين يشعل حربًا جديدة
» زعيم الجماعة الإسلامية: الديمقراطية منتج حضاري
» سياسيون أتراك ينصحون الإخوان بحل التنظيم
» السجن 5 سنوات لـ حسن البرنس وصبحي صالح
» أمريكا.. ارتفاع ضحايا عاصفة «فلورنس» إلى 47 قتيلًا
» ممدوح عباس لـ«مرتضى»: «اشكي زي ما أنت عايز.. اتفلق»
» «شوبير» يكشف سر ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة
» بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقي قائد التحالف الإسلامى العسكري
» لهذا السبب.. مصر تشيد 5 سدود بأوغندا
» ON تتعاقد مع شريف منير
» الانتهاء من مناظرة جثة ربة منزل قتلت على يد شقيق زوجة ابنها

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم