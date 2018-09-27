» «شوبير» يكشف سر ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

27 سبتمبر 2018 - 06:34 م

كشف أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق والمرشح على مقعد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات التكميلية، عن السبب وراء ترشحه، أن هدفه هو إعادة هيبة وقوة اتحاد الكرة لسابق عهدها.

وقال «شوبير»، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس: «كثرة أزمات الاتحاد والكرة المصرية دفعتني للترشح بعد ضغوط من الأندية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي».

وأضاف: «الجانب الإداري في الاتحاد يحتاج لنظام وكذلك مشكلات المسابقات والتحكيم وانتظام المسابقة وإذا قدر لي النجاح سأعمل على خدمة الكرة المصرية وتطويرها مع العلم ان هناك مجموعة محترمة في المجلس الحالي».

وتجرى الانتخابات على هامش الجمعية العمومية للجبلاية يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرر بشكل رسمي خلال اجتماعه أمس، إجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري.



