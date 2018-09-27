» بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقي قائد التحالف الإسلامى العسكري

27 سبتمبر 2018 - 06:44 م

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول راحيل شريف، القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التى تشهدها المنطقة، والجهود الرامية للقضاء على الإرهاب لتحقيق السلام وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد القائد العام، بالدور الفعال الذى يقوم به التحالف فى أعمال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، مؤكدًا ضرورة التعاون المستمر لمواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه أعرب القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، عن تقديره الكامل لمصر، مشيدًا بجهود مصر والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وخاصة العملية الشاملة ( سيناء 2018 ).