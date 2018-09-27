» ممدوح عباس لـ«مرتضى»: «اشكي زي ما أنت عايز.. اتفلق»

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الزمالك

ممدوح عباس

واصل ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، هجومه على مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالي، بسبب بلاغاته خلال الفترة الحالية.

وكتب "عباس"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يشكو من بلاغاتي وشكوايا فيما يحدث في النادي الحبيب ويقول ماتروحوا خلافاتكم بعيد عني، وانا ردي عليه "اومال عينوك ليه يا فالح؟"، اشكي زي ما انت عاوز اتفلق....".

ويستعد الزمالك لملاقاة القادسية الكويتي، في اللقاء المقرر له في السادسة والنصف مساء الغد، الجمعة، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة العربية.


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