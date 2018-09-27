» السجن 5 سنوات لـ حسن البرنس وصبحي صالح

27 سبتمبر 2018 - 06:48 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني، وعضوية كل من المستشارين "أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات من بينهم الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان، والمؤبد لـ15 متهمًا غيابيًا، والسجن 10 سنوات للمتهم واحد، وانقضاء الدعوى عن متهم فقط لوفاته.

كما عاقبت هيئة المحكمة، المتهم عبد العزيز محمد عبد السلام، بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 16 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات من بينهم الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بالجماعة .

كما قضت المحكمة غيابيا على 15 متهما، بالسجن المؤبد، كما أعلنت هيئة المحكمة انقضاء الدعوى عن المتهم أحمد إبراهيم الحمراوى بالوفاة.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، تهم "القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها".

وتعود أحداث القضية، إلى 3 يوليو عام 2013، عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض (الإخوان) التى أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، متخذين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.



