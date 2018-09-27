» أمريكا.. ارتفاع ضحايا عاصفة «فلورنس» إلى 47 قتيلًا

27 سبتمبر 2018 - 07:03 م

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة "فلورنس" التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرًا، إلى 47 شخصًا، حسبما أفادت السلطات المحلية، الخميس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين محليين في بيان اليوم، أن حصيلة ضحايا العاصفة ارتفعت إلى 47 شخصا.

وقالت دائرة الزراعة بولاية كارولينا الشمالية، إن خسائر القطاع الزراعي والحيواني تجاوزت 1.1 مليار دولار بسبب الإعصار.

وكانت آخر حصيلة معلنة الجمعة الماضي، 43 قتيلًا، في ولايتي كارولينا الشمالية وفيرجينيا.

والأسبوع الماضي ضربت العاصفة "فلورنس" السواحل الشرقية للولايات المتحدة، وخلّفت أضرار واسعة.



