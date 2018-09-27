مفاجأة جديدة حول أزمة «بوجبا» و«مورينيو»

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مورينيو وبوجبا
مورينيو وبوجبا

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مانشستر يونايتد

المصريون

مورينيو

ديلي ميل

بوجبا

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن مفاجأة كبيرة بخصوص الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بين البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي بول بوجبا، أثناء تدريبات فريق مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن إدارة مانشستر يونايتد تعتقد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، تعمد افتعال مشكلة مع بوجبا أمام الكاميرات ليظهر قوته ونفوذه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو تعمد إظهار مشكلته مع بوجبا أمام العالم أجمع، فحدوث مثل هذه الخلافات في تدريبات الفرق أمر غريب لا يحدث ودليل على البرتغالي كان مدركًا للموقف.

وكانت كاميرات قناة "سكاي سبورت" قد التقطت مشادة كلامية حادة حدثت بين مورينيو وبوجبا في مران الفريق عقب خروج اليونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة من ديربي كاونتي بركلات الترجيح.

وانتقد الفرنسي بوجبا طريقة وأسلوب لعب مورينيو أمام وولفرهامبتون بالدوري حيثُ يرى أن الفريق يجب عليه أن يهاجم على أرضه ووسط جمهوره ولا يتبع الطريقة الدفاعية، فهذه التصريحات قد أغضبت مدربه البرتغالي.

وغضب مورينيو من تصرف بوجبا، الذي غاب عن مباراة فريقه أمام ديربي كاونتي، حيثُ نشر اللاعب الفرنسي فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يضحك مع زميليه أندرياس بيريرا ولوك شو بعد الهزيمة.

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