ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

27 سبتمبر 2018 - 07:25 م

بعد أن أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الظهور الأول له مع زوجته ندى كامل في مهرجان الجونة السنيمائي، عاد الفيشاوي وزوجته للظهور مرة أخرى على شاطئ البحر احتفالًا مرة أخرى بزواجه.

حفل الزفاف الذي لا يزال مستمرًا يحضره عدد من نجوم ونجمات الفن المشاركين في المهرجان، وظهر خلاله الفيشاوي وزوجته بإطلالة غير رسمية حيث تخلى عن ارتداء البدلة، فيما ارتدت هي قميصًا جذابًا.

وكان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل احتفلا بزواجهما منذ أكثر من شهرين، وتعد هذه هي الزيجة السادسة لـ "الفيشاوي" الذي أعلن من قبل خلال لقاء تليفزيوني أنه تزوج خمس مرات سابقا.















