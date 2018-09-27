  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجمة اللبناني

الغاز الإسرائيلي

صفقة «تاريخية» لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

أدوية

بالأسماء.. 42 دواءً ممنوعًا تناولها

رسلان

أنصار «رسلان»: الله أكبر ولله الحمد

مصر تشيد 5 سدود بأوغندا

لهذا السبب.. مصر تشيد 5 سدود بأوغندا

الدولار

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

صورة أرشيفية

لأول مرة منذ الأزمة.. الدول العربية في اجتماع موحد

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

آخر الأخبار

محمد عبدالله نصر
محمد عبدالله نصر

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

#

تعرف على أسعار الذهب

#

قيادي إخواني يطالب الجماعة و«الدعوة السلفية» باعتزال السياسة

اسماك

ميزو

محمد عبدالله نصر

قرر الشيخ محمد عبدالله نصر، الشهير بـ"ميزو"، ترك الدعوة والاتجاه إلى بيع الأسماك، وذلك عقب خروجه من السجن بعد اتهامه فى قضية ازدراء الأديان.

ورأى شهود "ميزو" يقف داخل أحد أسواق منطقة السيدة زينب، على عربة متجولة، يبيع عليها الأسماك التى يأتى بها من مدينة رشيد.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أجلت نظر الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بمنع محمد عبدالله نصر، وشهرته الشيخ ميزو من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة لـ25 نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 12170 لسنة 71 قضائية، إن محمد عبدالله نصر وشهرته "ميزو" شخصية استفزازية جاهلة، يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامى، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، يظهر ليبث سمومه وجهله وحماقته، ويرتدى زى الأزهر الشريف ليضفى المشروعية على كذبه وجهله، ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث فى أى قضية بارعًا فى إظهار الكم الهائل من الجهل ولا يستطيع أحد تحمله وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير.

وأضافت الدعوى أنه ارتدى زى شيوخ الأزهر، وبدأ يتحدث فى الدين ويطعن فى السنة وصحيح البخارى، قائلًا: صحيح البخارى مسخرة للإسلام والمسلمين، وأن كتاب البخارى سب رسول الإسلام وزعم أنه مسحور، مضيفا "البخارى ادعى على الرسول أنه كان يعيش على الغنائم، وتحدث عن زنا القرود وأن صحيح البخارى مسخرة وليس مفخرة للإسلام والمسلمين، موضحًا: لا يهمنا أن يكون هناك ثعبان أقرع فى القبر والخلافة الإسلامية خرافة وليست وعدًا من الله، ويفتى بغير علم، إلى أن وصل إلى الإساءة للذات الإلهية، وليفضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف عدم حفظ ميزو للقرآن الكريم ثم يعود ويظهر هذا الشخص ليسب الصحابى خالد بن الوليد ويصفه بالزانى المتطرف الإرهابى.

وطالبت وزير الأوقاف ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ ميزو لأنه ليس خطيبًا معتمدًا لدى الوزارة وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبد الله نصر ولا لأمثاله بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام والبخارى كما وصفه عدد من الأئمة بالجاهل، واتهموه بأنه يسعى للظهور الإعلامى على حساب دينه وآخرته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رفع مصر يدها عن الفلسطينيين يشعل حربًا جديدة
» زعيم الجماعة الإسلامية: الديمقراطية منتج حضاري
» سياسيون أتراك ينصحون الإخوان بحل التنظيم
» السجن 5 سنوات لـ حسن البرنس وصبحي صالح
» أمريكا.. ارتفاع ضحايا عاصفة «فلورنس» إلى 47 قتيلًا
» ممدوح عباس لـ«مرتضى»: «اشكي زي ما أنت عايز.. اتفلق»
» «شوبير» يكشف سر ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة
» بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقي قائد التحالف الإسلامى العسكري
» لهذا السبب.. مصر تشيد 5 سدود بأوغندا
» ON تتعاقد مع شريف منير
» الانتهاء من مناظرة جثة ربة منزل قتلت على يد شقيق زوجة ابنها

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم