» رفع مصر يدها عن الفلسطينيين يشعل حربًا جديدة

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تحت عنوان: "ماذا لو رفعت مصر يدها ولم تتدخل؟"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "بعد توقف الاتصالات بين إسرائيل وحركة حماس فيما يتعلق بالتهدئة في غزة، تزداد فرص ابتعاد القاهرة عن القيام بدور الوساطة، واتجاه حماس لتصعيد العمليات العنيفة ضد إسرائيل".

وأضافت: "يأتي هذا في الوقت الذي تشن فيه حماس هجومًا واسعًا ضد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، بسبب مسؤوليته عن تجميد المباحثات الخاصة بالتهدئة والتوصل إلى ترتيب في قطاع غزة ، والتي أجريت عبر وساطة مصرية، وتضمنت تفاهمات خاصة بوقف النار مع إسرائيل ووصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس الماضي، لكنها تجمدت بسبب موقف وتعنت أبو مازن".

وتابعت: "التوتر الجديد بين فتح وحماس يزيد من فرص ابتعاد مصر قريبًا عن دور الوساطة وإعلان إيقاف جهودها، هذا الأمر له خطورته فقد يدفع حماس إلى تصعيد العمليات العنيفة ضد إسرائيل من أجل تحويل الضغط الشعبي الغزاوي من حماس لإسرائيل، ما قد يؤدي إلى نشوب معركة وجولة عسكرية واسعة جديدة مع إسرائيل".

واستدركت: "على الرغم من الجمود في المفاوضات، حاولت حركة فتح الحصول على دعم لـ "أبو مازن" في القطاع، وذلك في إطار خطابه باجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الولايات المتحدة، إلا أن حماس أجهضت هذا الأمر ومنعته، بل وحذرت قيادات فتحاوية في غزة من المشاركة في أمر كهذا، وأصدرت تعليمات لأصحاب المطابع برفض أي دعوات لإصدار ملصقات تأييد لرئيس السلطة الفلسطينية، كما اعتقلت العشرات من نشطاء فتح".

في المقابل، ذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية شنت حملات اعتقال واسعة ضد نشطاء "حماس" بالضفة الغربية، وتم إيقاف حوالي 50 ناشطًا، وهو ما قوبل بانتقاد شديد في غزة، واتهام لـ "أبو مازن" بالتنسيق مع إسرائيل.



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