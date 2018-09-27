» قيادي سلفي: الزواج من أربع يزيد الأسرة استقرارًا

27 سبتمبر 2018 - 07:40 م

قال الشيخ أحمد هلال، القيادي بالدعوة السلفية، إن تعدد الزوجات هو المخرج الوحيد للقضاء على الفوضى الأخلاقية والعنوسة والحد من الطلاق.

وقال "هلال"، فى بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، "من الغباء أن ترى التعدد الذي كان عليه بعض الأنبياء غباء، فعقلك أولى بالتهمة من اتهام شرعة الحق التي كان عليها سادة الخلق".

وأضاف: "الغباء عين الغباء أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة، ويخادن ويأتي العشرات بل المئات من النساء سرقة وخفية عن أعين الناس، ولا يستحي من رؤية الله ويخاصم شرعه معترضًا بغباء مستحكم مصادم للفطرة السوية والملة المرضية".

وتابع: "إن كان في الزواج الأول استقرار فالثاني أكثر استقرارًا ونماءً، وكلما زدت من الخير أربعا زاد معه، بضابط العدل مع الزوجات والقدرة علي القيام بحقوقهن عليك".

واختتم: "التعدد هو المخرج الوحيد للخروج من الفوضى الأخلاقية والإباحية المزرية والقضاء علي العنوسة والترمل والحد من الطلاق والخروج من حالة الملل والرتابة الأسرية التي يعيشها الأزواج بسبب التعنت والتشدد في التفرد وعدم التعدد".



