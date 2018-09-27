» مشجع كويتي يعتدي بالضرب على مدرب حراس الإسماعيلي

27 سبتمبر 2018 - 08:02 م

دخل الجهازان الفنيان لفريقي الكويت الكويتي والإسماعيلي، في مشادة قوية على هامش مباراة الإياب المقامة بينهما بدور الـ32 بكأس بن زايد للأندية الأبطال.

وذكر كريم أبو حسين مراسل قناة أبو ظبي بالكويت، أن الجهازين الفنيين اعترضا على التحكيم عقب نهاية الشوط الأول، لتتطور الأزمة لاشتباك بين الجهازين الفنيين.

وأضاف مراسل أبو ظبي، أن أحد المشجعين نزل الملعب وقام بالتعدي على سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي.

وأشار إلى أن الأمر تطور لتصل الاشتباكات إلى المقصورة الرئيسية، بعد هجوم الجماهير على أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الكويت بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب بالإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن المباراة غير مذاعة تليفزيونيا، وحملت قناة أبو ظبي الاتحاد العربي مسؤولية عدم حصول القناة على شارة البث لنقل تلك المباراة وفقا للعقود المبرمة بينهما.