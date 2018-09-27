» "المركزي" يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والاقتراض

وكالات
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة، فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
فجر04:29 ص
فجر
04:28
شروق
05:51
ظهر
11:51
عصر
15:16
مغرب
17:50
عشاء
19:20