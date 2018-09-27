بيع ملعب «ويمبلي» لملياردير باكستاني

27 سبتمبر 2018 - 08:25 م

وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على بيع ملعب «ويمبلى» الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن، إلى شهيد خان الملياردير الباكستاني ومالك نادي فولهام.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن المتحدث باسم اتحاد الكرة الإنجليزي كشفت عن مناقشة بيع ملعب ويمبلى في الاجتماع الذي عقد اليوم، الخميس، في صفقة تصل قيمتها إلى 600 مليون جنيه إسترليني.

أضافت الصحيفة أن الموافقة المبدئية تمت لخطة بيع الملعب لمالك نادي فولهام، حيث من المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة والموافقة النهائية من قبل الاتحاد الإنجليزي في الاجتماع التالي المقرر له 11 أكتوبر المقبل.

أشارت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على شروط الصفقة التي عرضها شهيد خان، حيث يملك الأخير فريق كرة قدم أمريكية "جاكسونفيل جاجوار" ويريد الاستفادة من ملعب "ويمبلى" لصالح فريقه.