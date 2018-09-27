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نجل عبد الناصر لمنتقدي والده: موتوا بغيظكم

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عبدالحكيم عبدالناصر
عبدالحكيم عبدالناصر

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الإخوان

جمال عبدالناصر

عبدالحكيم عبدالناصر

هاجم عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، منتقدى والده، مؤكدًا أنه سيظل خالدًا فى ذاكرة ملايين المصريين.

وقال "عبدالحكيم"، خلال كلمته باحتفالية ذكرى وفاة جمال عبدالناصر بدار الأوبرا المصرية، "أقول لأعداء عبدالناصر موتوا بغيظكم، فسيظل في الذاكرة وأنتم إلى مزبلة التاريخ".

وأضاف أن والده كان صاحب مشروع إنساني يعشق وطنه، متابعًا "ففي ثورة 25 يناير خرج الملايين من الشعب في الميادين ورفعوا صوره، وبعد سرقة الثورة من قبل الإخوان خرج الشعب مرة ثانية في 30 يونيو بصورة، فتأكدت وقتها أن عبدالناصر ليس لديه 5 أبناء ولكن لديه ملايين الأبناء".



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