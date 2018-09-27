» الأهلي يتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية

27 سبتمبر 2018 - 08:35 م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس زايد الدولية بعد الفوز على النجمة اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين ببيروت مساء اليوم الخميس، والتى جاءت فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية.

أحرز للأهلى التونسى على معلول ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد شريف، فيما أحرز للنجمة الحسن محمد.

فى الدقيقة 2 كاد إسلام محارب أن يفتتح النتيجة لصالح الأهلى بعد تلقيه بينية متقنة سددها فى المرمى، إلا أن حارس النجمة أبعدها ببراعة، وواصل الأهلى هجومه بغيه إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات النجمة تصدت لجميع المحاولات، دخل النجمة فى اللقاء بداية من الدقيقة 13 ،وحاول لاعبوه تهديد مرمى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر إلا أن الهجمات انتهت قبل الوصول لمنطقة الجزاء.

واصل الأهلى ضغطه على دفاعات النجمة اللبناني، فى الدقيقة 20 انطلق صلاح محسن من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية ولكنها لم تجد المتابع، وفى الدقيقة 25 ومن إحدى الهجمات نجح التونسى على معلول من تسجيل هدف التقدم للأهلى بعد تسديده كرة قوية بيسراه على يسار حارس النجمة اللبناني.

كاد وليد سليمان أن يضاعف النتيجة فى الدقيقة 24 بعد تسديدة كرة قوية ليختتم هجمة رائعة للفريق الأحمر ولكن الكرة مرت بجوار القائم، وفى الدقيقة 35 نجح مؤمن زكريا فى إحراز الهدف الثاني للأهلى بعد تسديدته كرة قوية ارتطمت بقدم مدافع النجمة واستقرت فى الشباك.

فى الدقيقة 40 ومن هات وخد تلقى محمد هانى ظهير أيمن الكرة على حدود منطقة جزاء فريق النجمة سدد كرة قوية ارتدت من دفاعات الفريق اللبناني، ثم أنحصر اللعب فى وسط الملعب فى الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط، قبل أن يطلق حكم اللقاء السعودي صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من الأهلى أملاً زيادة الغلة التهديفية، وفى الدقيقة 50 كاد صلاح محسن أن يحرز الهدف الثالث لفريقه بعد تسديده لكرة قوية أبعدها حارس النجمة لضربة ركنية.

نجح دفاع النجمة فى إجهاض العديد من محاولات لاعبي الأهلى، فى الوقت الذى حاول بطل لبنان على استحياء تهديد مرمى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر لكن دون تشكيل أي خطورة تُذكر.

أرسل على معلول فى الدقيقة 61 كرة عرضية خطيرة من الجهة اليسرى ولكنها لم تجد المتابع، بعدها بدقيقتين أهدر مؤمن زكريا هدفاً محققاً بعد تباطئه على الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم سددها ضعيفة فى يد الحارس.

فى الدقيقة 62 أحرز وليد سليمان الهدف الثالث للأهلى بعد تلقيه كرة بينيه أنطلق بها وسط دفاعات النجمة، ثم سددها فى المرمى بسهولة معلناً تأكيد تفوق فريقه، أهدر أحمد حمدى بعد نزوله بدقائق هدفاً لا يضيع بعد مروره من دفاعات النجمة بالكامل، قبل أن يمرره لمؤمن زكريا الذى سددها فى جسم الحارس، لترتد لصلاح محسن الذى سدد الكرة فوق العارضة، فى الدقيقة 76 أحرز محمد شريف الهدف الرابع للأهلى بعد تلقيه بينية متقنة من صلاح محسن سددها قوية فى شباك النجمة.

فى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء ورغم سيطرة الأهلى على مجريات المباراة نجح النجمة فى إحراز هدف حفظ ماء الوجه من ضربة حرة مباشرة، سددها ببراعة بمرمى محمد الشناوى فى المرمى بالدقيقة 90 من عُمر اللقاء، أطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية لمباراة.

