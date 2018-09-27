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بعد واقعة «التابور»..

برلماني يطالب بامتحان المسئولين في «الإملاء»

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

خالد الشرقاوي

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البرلمان

طلب احاطة

التابور

الإملاء

طالب النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم سرعة التحقيق مع الإدارة التعليمية بمنطقة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة فى واقعة وجود أخطاء إملائية كارثية فى جدول اليوم الدراسي لدرجة أن المسئولين قاموا جميعا بالتوقيع على المذكرة الخاصة بالجدول وبها كلمة الطابور مكتوبة "التابور".

وقال "حساسين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إنه لا يمكن لأمثال هؤلاء أن تكون لديهم القدرة فى تطوير وتحديث التعليم بالفكر والإستراتيجية غير المسبوقة التى وضعها الدكتور طارق شوقى.

وطالب النائب البرلمانى باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة الخطيرة وضرورة عمل اختباء إملاء لأى مسئول داخل وزارة التربية والتعليم قبل أن يتولى أي موقع قيادي.



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