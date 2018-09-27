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تصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان

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تصفية
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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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أسوان

شنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام، وإدارة البحث بمديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزى، حملة أمنية مكبرة، استهدفت اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بقرية المنصورية، بدائرة مركز شرطة دراو، لاتجارهما في الأسلحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على "عبدالوهاب.ع. م"، 27 عامًا، عاطل، محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد، والسجن 3 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه، والحبس أسبوع فى قضية ضرب، والمدعو "جبرالله.ع. س"، 33 عامًا، عاطل، محكوم عليه بالحبس أسبوع فى قضية "ضرب"، وسبق اتهامه فى جنايتى مخدرات وسلاح.

وبادر المتهمان القوات، بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، فبادلتهما على الفور بالمثل، واستمر تبادل إطلاق النيران لمدة 45 دقيقة، ونتج عن ذلك مصرعهما، وعُثر بجوار جثتيهما على بندقيتين آليتين و18 خزينة آلية و360 طلقة نارية من ذات العيار، كما ضُبط بمحل إقامتهما على 5 كيلوجرام بانجو، و140 قرصًا مُخدرًا، ودراجتين ناريتين.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



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