» بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق

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تارة فارس
تارة فارس

محمد فضل- متابعات

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة وإحدى مشاهير موقع إنستجرام الموديل تارة فارس، مساء اليوم الخميس، بهجوم مسلح في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مدير إعلام صحة الرصافة، قاسم عبد الهادي، إن "جثة تارة فارس وصلت لمستشفى الشيخ زايد في الساعة 05:45 من مساء اليوم وعليها ثلاث طلقات نارية، اثنتان منها بالرأس والثالثة بمنطقة الصدر".

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فتح تحقيق بحادث مقتل تارة فارس.

يشار إلى أن تارة فارس وهي من مواليد 1988 لأب عراقي وأم لبنانية، توجهت في بداياتها لنشر المقاطع القصيرة على موقع يوتيوب، واختيرت ملكة للجمال في نادي الصيد العراقي عام 2015، ثم انتقلت إلى أوروبا لفترة قبل أن تعود إلى العراق متنقلةً بين أربيل وبغداد.

وكانت تارة فارس ضمن الشخصيات التي تثير الجدل دائماً بسبب نشر صور جريئة على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي التي كان يتم التفاعل معها من قبل آلاف المعلقين.

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