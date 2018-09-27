إقالة رئيس التليفزيون

27 سبتمبر 2018 - 08:53 م

قال الإعلامي مصطفى بكرى، اليوم الخميس، إن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أقال اليوم مجدى لاشين رئيس التليفزيون، وأبلغه بأن هناك قرارًا بتعيينه مستشار ( أ) لرئيس الهيئة.

وأضاف "بكري" فى برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأزمة تعود إلى رفض رئيس التليفزيون اعتماد موازنة البرامج الجديدة من ميزانية "ماسبيرو"، بعد انسحاب الشركة المنفذة للتطوير، بسبب ارتفاع ميزانية هذه البرامج مقارنة بأسعار العاملين بالتليفزيون، مما تسبب فى تعطيل رواتب العاملين فى البرامج لمدة شهرين.



