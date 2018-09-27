مقتل قيادي حوثي و14 من مرافقيه

27 سبتمبر 2018 - 08:53 م

أعلنت مصادر يمنية مقتل على أحمد المعوضى، قائد ما يسمى بـ"النخبة" في ميليشيات الحوثى، و14 من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف العربي في كيلو 10 بالحديدة.

واستهدف طيران التحالف العربى بغارات جوية ثكنات وتجمعات للمليشيات الحوثية وتعزيزات عسكرية كانت فى طريقها إلى كليو 16 في محاولة منهم لفتح طريق إمداد لهم بعد أن قطعت قوات ألوية العمالقة طريق الإمداد للمليشيات الحوثية عن الحديدة من صنعاء.

ومنذ 13 يونيو الماضى، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربى، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجى على البحر الأحمر من مسلحى الحوثى، وسيطرت خلالها على عدة مناطق.

ويشهد اليمن، منذ نحو أربعة أعوام، حربًا بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء، منذ عام 2014.