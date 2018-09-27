منع «الملتحين» من قيادة القطارات والمواقع القيادية

27 سبتمبر 2018 - 08:54 م

علمت "المصريون"، أن هيئة السكة الحديدية أصدرت قرارًا داخليًا بمنع "الملتحين" من الترقي وشغل مناصب قيادية، وأكثرهم من العاملين في "ورش أبو راضي" حيث يمثلون النسبة الأكبر من العاملين بها.

وكشف مصدر بالهيئة لـ "المصريون" – طالبًا عدم الكشف عن هويته - أن "القرار الذي تم توزيعه علي الورش وجميع القطاعات بالهيئة يشمل منع الملتحين أيضًا من قيادة القطارات".

وعزت المصادر، القرار لأسباب "أمنية" دون المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من رئيس هيئة السكك الحديدية بالتأكيد أوالنفي.