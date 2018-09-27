» الإسماعيلي يتخطى الكويت الكويتي بركلات الترجيح

27 سبتمبر 2018 - 08:56 م

خطف فريق الإسماعيلي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لكأس زايد الدولية بعد الفوز على الكويت الكويتي، بركلات الترجيح بعد انتهاء اللوقت الأصلي بفوز الفريق الكويتي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ 32 بالبطولة.

أحرز هدفي فريق الكويت الكويتي كل من جمعه السعيد و فهد الهاجري فى الدقيقة 23 و70 على الترتيب.

وأهدر فريق الكويت الكويتي ركلة جزاء فى الدقيقة 28، ليفشل في إحراز الهدف الثاني فى مرمى الدراويش.

ويذكر أن الاسماعيلى قد فاز على الكويت الكويتي بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب بالاسماعيلية.