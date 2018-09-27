  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
رئيس هيئة السكة الحديد أثناء جولته المفاجأة

«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل

أرشيفية

«الخارجية» تنجح في إعادة 78 مصريًا محتجزًا بليبيا

مجدى لاشين رئيس التليفزيون

إقالة رئيس التليفزيون

تلاميذ

هل تتجه الحكومة لخصخصة التعليم؟

قطار

منع «الملتحين» من قيادة القطارات والمواقع القيادية

اردوغان

«مفارقات الإسلاميين».. مدح لـ«أردوغان».. وقدح لـ«كرمان»

محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

الغاز الإسرائيلي

صفقة «تاريخية» لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

إحباط هجوم كبير في هولندا واعتقال 7 أشخاص

عرب وعالم

إحباط هجوم كبير في هولندا
إحباط هجوم كبير في هولندا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

التحالف يعلن إحباط محاولة هجوم "حوثية" بزوارق صيد

#

مقتل 3 في هجوم مسلح على مطار بإندونيسيا

#

قتلى في إطلاق نار داخل ملعب كرة قدم بالمكسيك

#

طالبان تقتل 30 جنديًا أفغانيًا

هجوم

هولندا

إحباط

أعلنت الشرطة الهولندية إحباط "هجوم إرهابي كبير" على أراضي البلاد واعتقال 7 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهذا الهجوم.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم القبض على المشتبه بهم السبعة اليوم الخميس، وهم في مرحلة متقدمة من التحضير للهجوم على أراضي البلاد.

وحسب معلومات الشرطة، كان هؤلاء الأشخاص ينوون استخدام أحزمة ناسفة وبنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتفجير سيارة مفخخة، وكانوا يسعون لتنفيذ عملية تؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا.

وبحسب بيان لمكتب المدعي العام، فإن الاعتقالات التي تمت بمدينتي آرنم وفيرت، جاءت بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات.

وتشير أجهزة الأمن الهولندية إلى أن الخلية المتطرفة التي خططت لتنفيذ الهجوم، كان يقودها رجل من أصل عراقي، عمره 34 عاما.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يدرس عدم تجديد عقد «ماني»
» الإسماعيلي يتخطى الكويت الكويتي بركلات الترجيح
» أغرب تعليق من لاعب النجمة بعد الهزيمة أمام الأهلي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق
» تصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان
» الأهلي يتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية
» مشجع كويتي يعتدي بالضرب على مدرب حراس الإسماعيلي
» "المركزي" يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والاقتراض
» قيادي سلفي: الزواج من أربع يزيد الأسرة استقرارًا
» رفع مصر يدها عن الفلسطينيين يشعل حربًا جديدة
» زعيم الجماعة الإسلامية: الديمقراطية منتج حضاري

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية