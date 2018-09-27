إحباط هجوم كبير في هولندا واعتقال 7 أشخاص

27 سبتمبر 2018 - 09:00 م

أعلنت الشرطة الهولندية إحباط "هجوم إرهابي كبير" على أراضي البلاد واعتقال 7 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهذا الهجوم.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم القبض على المشتبه بهم السبعة اليوم الخميس، وهم في مرحلة متقدمة من التحضير للهجوم على أراضي البلاد.

وحسب معلومات الشرطة، كان هؤلاء الأشخاص ينوون استخدام أحزمة ناسفة وبنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتفجير سيارة مفخخة، وكانوا يسعون لتنفيذ عملية تؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا.

وبحسب بيان لمكتب المدعي العام، فإن الاعتقالات التي تمت بمدينتي آرنم وفيرت، جاءت بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات.

وتشير أجهزة الأمن الهولندية إلى أن الخلية المتطرفة التي خططت لتنفيذ الهجوم، كان يقودها رجل من أصل عراقي، عمره 34 عاما.



