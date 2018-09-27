رسميًا.. الزمالك يخوض مباراتي السوبر المصري السعودي

27 سبتمبر 2018 - 09:05 م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض، خوضه مباراتي الهلال واتحاد جدة، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في الرياض في السادس من شهر أكتوبر المقبل، كما تقرر إقامة مواجهة الزمالك ضد اتحاد جدة في القاهرة في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي في السادس من شهر أكتوبر، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

على أن يتوقف الدوري بسبب معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهتي سوازيلاند في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا.



