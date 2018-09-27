أمن الدولة السعودي: مقتل ثلاثة من المطلوبين في القطيف

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أمن الدولة السعودي

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية مقتل 3 أشخاص من المطلوبين أمنيا بعد رصد تواجدهم في أحد المنازل في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية للمملكة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودية بأن "الجهات المختصة بالرئاسة تمكنت، مساء يوم الأربعاء، من رصد تواجد 3 من المطلوبين أمنيا بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية"، بحسب المتحدث.

وقال المسؤول السعودي أن هؤلاء الأشخاص الـ3 وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف، "مما عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر، فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل، ما أسفر عن مقتل تلك العناصر"، وفق قوله.

وأكد أن المطلوبين الثلاثة من حملة الجنسية السعودية، مضيفا أن العملية أدت إلى إصابة 3 من رجال الأمن بجروح طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى.



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