» أغرب تعليق من لاعب النجمة بعد الهزيمة أمام الأهلي

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قال المدافع علي حمام، لاعب النجمة والمنتخب اللبناني، إن الأهلي كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر من التي حققها اليوم، الخميس، ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه النجمة اللبناني برباعية مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ32 بكأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف.

وأضاف «حمام»، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «حاولنا نجاري الأهلي بالحماس والجمهور، ولكن أخطاء ساذجة أمام فريق كبير مثل الأهلي كلفتنا أهدافا كثيرة».

وأوضح أن الأهلي سيطر على المباراة، وكان يستطيع تسجيل أهدافا أكثر من ذلك: «الحمد لله إن المباراة انتهت بتلك النتيجة».

وهاجم لاعب النجمة زملائه بالفريق، بسبب كثرة الأخطاء الفردية التي وقع فيها اللاعبون، وكلفوه أهدافا سهلة: "هذه الأخطاء يجب ألا نخطئ مثلها في النجمة اللبناني وأمام الأهلي".

واختتم: "لا أحد يتمنى مواجهة الأهلي أفضل فريق عربي"، متمنيا التوفيق له مستقبلا في البطولة العربية.

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