«الخارجية» تنجح في إعادة 78 مصريًا محتجزًا بليبيا

27 سبتمبر 2018 - 09:27 م

نجحت وزارة الخارجية فى إعادة 78 مواطنًا من ليبيا، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى تونس يفيد باحتجاز ما يقرب من 115 مواطنًا مصريًا لدخولهم بشكل غير شرعى إلى البلاد.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنها قامت على الفور ببذل جهودها لتحديد أماكن المحتجزين، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المصريين إلى أرض الوطن.

وأشار البيان إلى أنه تم حتى الآن تسيير عدة طائرات شارتر من ليبيا من أجل عودة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، ومازالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين.



