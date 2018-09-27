  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
رئيس هيئة السكة الحديد أثناء جولته المفاجأة

«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل

أرشيفية

«الخارجية» تنجح في إعادة 78 مصريًا محتجزًا بليبيا

مجدى لاشين رئيس التليفزيون

إقالة رئيس التليفزيون

تلاميذ

هل تتجه الحكومة لخصخصة التعليم؟

قطار

منع «الملتحين» من قيادة القطارات والمواقع القيادية

اردوغان

«مفارقات الإسلاميين».. مدح لـ«أردوغان».. وقدح لـ«كرمان»

محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

الغاز الإسرائيلي

صفقة «تاريخية» لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

بالفيديو.. سعودي يطعم ناقته عملات ورقية

الصفحة الأخيرة

سعودي يطعم ناقته عملات ورقية
سعودي يطعم ناقته عملات ورقية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السعودية تعترض صاروخاً "حوثيا" استهدف جازان

#

فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه

#

مخترع سعودي يصمم "روبوت" يقرأ القرآن

#

العثور على بقايا أقدم إنسان بالتاريخ بالسعودية

السعودية

ناقة

عملات ورقية.

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا يطعم ناقته عملات ورقية من فئة مئة ريال، غضبا عارما بين العديد من المغردين على موقع "تويتر".

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يطعم ناقته خبزا، وضع فيه عملات ورقية من فئة المائة ريال سعودي، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن التصرف الذي أظهره الفيديو لا يليق على الإطلاق برمز وطني، متمثلا بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة، ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.

وأوضح حافظ، أن الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتا إلى أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.

وما بين السخرية والغضب والاستنكار، تباينت ردود الفعل على موقع "تويتر" من خلال هاشتاغ "ناقه_تأكل_فلوس"، بشأن ما فعله صاحب الفيديو مع الناقة.

وشارك مغرد حكم النيابة العامة في السعودية، بمن يتلف الأموال بأي شكل من الأشكال، وهو السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ودغع غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أي بإحدى هاتين العقوبتين".

وكتبت مغردة ساخرة: "أنا راضيه اصير ناقه اهم شي فلوس".

?وغرد آخر: "هذه ناقة البسوس اكالة النفوس الله يكفينا بها ويهدي راعيها من السفاهه انه ليس منا انه عمل غير صالح الرزق من الله والمبذر اخو الشيطان كان الاصلح لهذه العقليه المتاخره في النمو شراء ملبن ولو يعطيه صدقه للإبل أبرك له قد يعيش بيننا متخلفون عقليا ولديهم فلوس أو متأمرين خارجيا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يدرس عدم تجديد عقد «ماني»
» الإسماعيلي يتخطى الكويت الكويتي بركلات الترجيح
» أغرب تعليق من لاعب النجمة بعد الهزيمة أمام الأهلي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق
» تصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان
» الأهلي يتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية
» مشجع كويتي يعتدي بالضرب على مدرب حراس الإسماعيلي
» "المركزي" يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والاقتراض
» قيادي سلفي: الزواج من أربع يزيد الأسرة استقرارًا
» رفع مصر يدها عن الفلسطينيين يشعل حربًا جديدة
» زعيم الجماعة الإسلامية: الديمقراطية منتج حضاري

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية