«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل

27 سبتمبر 2018 - 09:32 م

قطار مخصوص خارج من الصيانة يستخدمه «مدبولي» في رحلته لخط الصعيد.. و«عرفات» يركب جرار بضاعة



"الوزير جاي" فيلم من الأفلام التي تركت بصمة في السينما المصرية، حيث اقتربت إلى حد كبير من الواقع، والتي أوضحت الكذب وتزييف الحقائق بالتظاهر بالالتزام والنظام والتطوير أمام المسئولين، وهذا ما حدث على أرض الواقع خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

واستقل رئيس الوزراء، بالقطار رقم 982 القاهرة – أسوان؛ لمتابعة أعمال التطوير في خطوط السكة الحديدية، والتي أعلنت عنها وزارة النقل مؤخرًا.

لكن المفاجأة أن القطار "غير مُعد للجمهور أو كما يسميه عمال السكة الحديد قطار "ستوك"، والمقصود أن جرار القطار جاهز في الصيانة، ويخرج للجولات الخاصة بالمسئولين فقط.

وكشف مصدر بالسكة الحديد لـ"المصريون"، عن أن جرار القطار ليس فقط هو الذي تم تغييره بجرار آخر، لكن العربات نفسها في قطار القاهرة - أسوان تم تجميعها وصيانتها داخل الورش ليظهر القطار في أحسن صورة، ولينفى صراخ المواطنين من أن القطارات متهالكة.

وفي واقعة مشابهة، استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قطار بنها رقم 27 بقطار بضاعة كان قد خرج من الصيانة للتو ليستقله على أنه قطار للركاب، وذلك خلال جولة له على خط بنها، وكان يجلس بجوار السائق.

وتداول العاملون بالسكة الحديد، صور الوزير وهو يجلس بجوار السائق، ليقابلوا الأمر بسخرية، قائلين إنه لا يوجد في السكة الحديد قطار ركاب بأربعة فوانيس، وإن الجرار جرار قطار بضاعة اُستخدم خصيصًا لزيارة الوزير.