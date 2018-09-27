» ليفربول يدرس عدم تجديد عقد «ماني»

27 سبتمبر 2018 - 09:39 م

ذكرت صحيفة «روسينج ذا كوب» اليوم، الخميس، أن ليفربول الإنجليزي يدرس عدم التسرع في تجديد عقد السنغالي ساديو ماني، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة، أن ليفربول لم يوافق بعد على تمديد عقده مع ساديو ماني في الوقت الحالي على الرغم من بدء محادثاته مع وكيل اللاعب في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز غير قلقين من رحيل ماني، خاصة أنه مستمر مع الفريق حتى 2021، فضلا عن كونه سعيدًا في آنفيلد ويتطور تحت قيادة يورجن كلوب.

كان ليفربول نجح في تمديد عقود كل من محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو في الفترة الأخيرة، لحمايتهما من العروض الخارجية.



