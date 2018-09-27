«طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة دجلة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس ببطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: الهانى سليمان - محمود الزنفلى
خط الدفاع: محمد ناصف - محمد بازوكا - محمود رزق - ويلسون - أحمد مجدي - رمزي خالد
خط الوسط: نور السيد - عاشور الأدهم - خالد الغندور- ديديه كوريه - أحمد داودا - رزاق سيسه - أحمد الألفي
خط الهجوم: خالد قمر - محمد جدو - بناهينى
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