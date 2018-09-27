» مفاجأة.. «آل الشيخ» يطالب «الكاف» بهذا الأمر

27 سبتمبر 2018 - 09:53 م

حرص تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، على تقديم الدعم الكامل لملف المغرب من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون».

وأضاف تركي: "كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك".

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام تونس والفوز الكبير على النيجر بنتيجة 6/0.