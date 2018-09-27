» تعيين نائلة فاروق رئيسًا لقطاع التليفزيون

27 سبتمبر 2018 - 10:31 م

كلف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخميس، نائلة فاروق حلمي، بالقيام بمهام رئيس التليفزيون خلفاً لمجدي لاشين، الذي غادر منصبه وتم تعيينه مستشارًا للهيئة الوطنية للإعلام.



وحمل القرار، رقم 981 لسنة 2018، وجاء به: "تكليف نائلة فاروق حلمي القائمة بأعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس التليفزيون من الدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة لوظائف الإدارة العليا لقطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام".

