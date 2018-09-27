تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك

27 سبتمبر 2018 - 10:34 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها -اليوم الخميس- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملة الرئيسية عند مستوى 17.25 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25 %.



وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر عنه، أنه نتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.2? في أغسطس 2018 من 11.4 ? في مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى في الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5 ?، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8 ? في أغسطس 2018.



وتابع البيان "استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4 ?، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9?، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010".

