» شاهد.. ماذا حدث لساعة مكة أثناء صلاة العشاء؟

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الخميس، فيديو يرصد تعرض الحرم المكي لصاعقة رعدية مرعبة.
وثق مقطع فيديو، التقطه أحد المتابعين، لحظة ضرب الصاعة لبرج ساعة مكة، أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة مساء اليوم.


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