» شاهد.. ماذا حدث لساعة مكة أثناء صلاة العشاء؟

هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح
تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك
الكرة والجماهير.. عندما تصبح متعة الشعوب فتنة سياسية
«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل
إقالة رئيس التليفزيون
هل تتجه الحكومة لخصخصة التعليم؟
«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق
بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية
«مفارقات الإسلاميين».. مدح لـ«أردوغان».. وقدح لـ«كرمان»
ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر
المصريون ـ متابعات
فيديو..
ساعة #مكة تتلقى صاعقة رعدية خلال رفع أذان صلاة العشاء في #المسجد_الحرام.
.#أمطار_مكة #السعودية #المملكة pic.twitter.com/xHRYrn1MND
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) 27 سبتمبر 2018
فجر
04:28
شروق
05:51
ظهر
11:51
عصر
15:16
مغرب
17:50
عشاء
19:20