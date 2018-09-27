هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح

27 سبتمبر 2018 - 11:13 م

أكد الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف مسلسل «كابتن ماجد»، أن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي رائع جدًا، مشيرا إلى أن صلاح يمثل إنجازا كبيرا لمصر، بأن يخرج منها لاعب عالمي من الطراز الأول مثل «مو».



وأوضح «تاكاهاشي»، خلال حواره في برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «دي إم سي»، أنه سعيد للغاية باللاعب محمد صلاح رغم أن مصر ليست مشهورة في مجال كرة القدم أو بالمعنى الأدق ليست قوية مثل بعض الدول الأخرى في هذا المجال.



وأضاف: «أتمنى التوفيق لمحمد صلاح أكثر وأكثر في مجال الرياضة».



وكشف أن فكرة مسلسل «كابتن ماجد» جاءت له وهو يشاهد كأس العالم عام 1987 في الأرجنتين، وأحب رياضة كرة القدم جداً، ولم تكن كرة القدم مشهورة وقتها في اليابان، وكان يسعى أن يحب اليابانيون كرة القدم مثله، لذا بدأ في كتابة هذا المسلسل.



وعلق يوكو تاكاهاشي صاحب فكرة فيلم كابتن ماجد، على إطالة شخصية القصة حتى يسجل هدف، بأنه لم يكن على دراية كاملة بكافة تفاصيل ملعب كرة القدم.