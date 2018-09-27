  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:22 م
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح

البنك المركزي

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك

جماهير الاهلى

الكرة والجماهير.. عندما تصبح متعة الشعوب فتنة سياسية

رئيس هيئة السكة الحديد أثناء جولته المفاجأة

«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل

مجدى لاشين رئيس التليفزيون

إقالة رئيس التليفزيون

تلاميذ

هل تتجه الحكومة لخصخصة التعليم؟

محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

اردوغان

«مفارقات الإسلاميين».. مدح لـ«أردوغان».. وقدح لـ«كرمان»

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

بالفيديو..

هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة وراء "خيانة" كوبر لصلاح وتصويته لمنافسه

#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

#

اتحاد الكرة : صلاح قدم طلباته بلغة راقية ومحترمة

#

إكرامي يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة

أكد الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف مسلسل «كابتن ماجد»، أن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي رائع جدًا، مشيرا إلى أن صلاح يمثل إنجازا كبيرا لمصر، بأن يخرج منها لاعب عالمي من الطراز الأول مثل «مو».
وأوضح «تاكاهاشي»، خلال حواره في برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «دي إم سي»، أنه سعيد للغاية باللاعب محمد صلاح رغم أن مصر ليست مشهورة في مجال كرة القدم أو بالمعنى الأدق ليست قوية مثل بعض الدول الأخرى في هذا المجال.
وأضاف: «أتمنى التوفيق لمحمد صلاح أكثر وأكثر في مجال الرياضة».
وكشف أن فكرة مسلسل «كابتن ماجد» جاءت له وهو يشاهد كأس العالم عام 1987 في الأرجنتين، وأحب رياضة كرة القدم جداً، ولم تكن كرة القدم مشهورة وقتها في اليابان، وكان يسعى أن يحب اليابانيون كرة القدم مثله، لذا بدأ في كتابة هذا المسلسل.
وعلق يوكو تاكاهاشي صاحب فكرة فيلم كابتن ماجد، على إطالة شخصية القصة حتى يسجل هدف، بأنه لم يكن على دراية كاملة بكافة تفاصيل ملعب كرة القدم.
وأوضح أن التكنولوجيا المستخدمة حينها ليست بالقدرة الكافية، لافتا إلى أنه لو كانت القصة مباراة حقيقية لكانت لحظات التبديل صورت ولم يلاحظ طول المدة التي يسجل فيها اللاعب الهدف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ماذا حدث لساعة مكة أثناء صلاة العشاء؟
» تعيين نائلة فاروق رئيسًا لقطاع التليفزيون
» منع «الملتحين» من قيادة القطارات والمواقع القيادية
» مفاجأة.. «آل الشيخ» يطالب «الكاف» بهذا الأمر
» «الخارجية» تنجح في إعادة 78 مصريًا محتجزًا بليبيا
» بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق
» ليفربول يدرس عدم تجديد عقد «ماني»
» تصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان
» بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية
» الإسماعيلي يتخطى الكويت الكويتي بركلات الترجيح
» أغرب تعليق من لاعب النجمة بعد الهزيمة أمام الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية