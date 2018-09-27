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البورصة المصرية تربح 21.9 مليار جنيه في أسبوع

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حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 8ر21 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9ر801 مليار جنيه مقارنة 1ر780 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 8ر2%.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفع بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 9ر3 في المائة ليبلغ مستوى 14632 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 33ر2 في المائة ليبلغ مستوى 699 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي أكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 57ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1785 نقطة،وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 66ر5% ليغلق عند مستوى 14172 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر5 مليار جنيه،في حين بلغت كمية التداول نحو 084ر1 مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية  مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7ر7 مليار جنيه وكمية تداول 231ر1 مليار ورقة منفذة على 129 عملية  خلال الأسبوع السابق له.
فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 4 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 5ر4 مليون ورقة منفذة على 616عملية خلال الأسبوع.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 62ر83 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 38ر16 % خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 89ر71 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 40ر21 في المائة والعرب على 72ر6 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 55ر30 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 25ر133مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 320ر6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 04ر440 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 61ر54 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39ر45 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 20ر103 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 878 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 910 ألف سند تقريبا.

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