"السيسي" جراح ماهر أعاد لمصر مكانتها عالميآ

27 سبتمبر 2018 - 11:25 م

أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير استراتيجي، أن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية، تعليقا منه على زيارة الرئيس للأمم المتحدة للعام الخامس على التوالي.



وأوضح «الشهاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الخميس، إن «الرئيس السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للامم المتحدة».



وأشار إلى أن الرئيس السيسي عرض في الدورة السابقة استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب وقال إن المتطرف ليس من يحمل السلاح ولكنه من يمول أيضا، وهذا العام عرض نتائج العملية الشاملة وما حققناه من القضاء على الكتلة الصلبة للإرهاب.

