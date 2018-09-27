  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح

البنك المركزي

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك

جماهير الاهلى

الكرة والجماهير.. عندما تصبح متعة الشعوب فتنة سياسية

رئيس هيئة السكة الحديد أثناء جولته المفاجأة

«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل

مجدى لاشين رئيس التليفزيون

إقالة رئيس التليفزيون

تلاميذ

هل تتجه الحكومة لخصخصة التعليم؟

محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

اردوغان

«مفارقات الإسلاميين».. مدح لـ«أردوغان».. وقدح لـ«كرمان»

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

"الشهاوي" :

"السيسي" جراح ماهر أعاد لمصر مكانتها عالميآ

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حساسين: "السيسى شايل هم مصر برا وجوه"

#

بالفيديو.. الديهي لـ السيسي: فشلنا في تسويق إنجازاتك

#

بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس الأولى لأوزبكستان

#

ملك البحرين للسيسى: نتمنى لمصر كل الخير

أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير استراتيجي، أن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية، تعليقا منه على زيارة الرئيس للأمم المتحدة للعام الخامس على التوالي.
وأوضح «الشهاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الخميس، إن «الرئيس السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للامم المتحدة».
وأشار إلى أن الرئيس السيسي عرض في الدورة السابقة استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب وقال إن المتطرف ليس من يحمل السلاح ولكنه من يمول أيضا، وهذا العام عرض نتائج العملية  الشاملة وما حققناه من القضاء على الكتلة الصلبة للإرهاب.
ولفت إلى أن «الرئيس السيسي واتساق المواقف وثبات المبادئ هذا ما يميز سياسة مصر الخارجية».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريحات روسية مثيرة بشأن تسميم "سكريبال"
» باحث يكشف طريقة مذهلة لمضاعفة إنتاج "العنب"
» شاهد.. ماذا حدث لساعة مكة أثناء صلاة العشاء؟
» تعيين نائلة فاروق رئيسًا لقطاع التليفزيون
» منع «الملتحين» من قيادة القطارات والمواقع القيادية
» مفاجأة.. «آل الشيخ» يطالب «الكاف» بهذا الأمر
» «الخارجية» تنجح في إعادة 78 مصريًا محتجزًا بليبيا
» بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق
» ليفربول يدرس عدم تجديد عقد «ماني»
» تصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان
» بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية