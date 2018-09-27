» باحث يكشف طريقة مذهلة لمضاعفة إنتاج "العنب"

صرح الدكتور مجدي منير، الباحث في المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، بأن الكثير من المزارعين يشتكوا من زراعة العنب بسبب ضيق المساحة الزراعية، موضحًا أنه يقدم حلول فعالة للمزارعين بزراعة العنب على طريقة رجل الغراب.
وأوضح «منير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامية هاجر جمال الدين، مساء اليوم الخميس، أن هذه الطريقة ستعمل على تقليل التكلفة في زراعة المحصول، والعمل على زراعة المحصول في اقل مساحة ممكنة.
وأضاف الباحث في المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، أن زراعة العنب على طريقة رجل الغراب سيعمل على مضاعفة الإنتاج، قائلًا: «لو الفدان بياخد 700 شتله.. وزرعناه على طريقة رجل الغراب هياخد 1400 شتله وهذا سيعمل على رفع انتاج محصول العنب».