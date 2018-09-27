  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح

البنك المركزي

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك

جماهير الاهلى

الكرة والجماهير.. عندما تصبح متعة الشعوب فتنة سياسية

رئيس هيئة السكة الحديد أثناء جولته المفاجأة

«السكة الحديد» تخدع رئيس الوزراء ووزير النقل

مجدى لاشين رئيس التليفزيون

إقالة رئيس التليفزيون

تلاميذ

هل تتجه الحكومة لخصخصة التعليم؟

محمد عبدالله نصر

«ميزو» يهجر الدعوة ويبيع أسماك بالأسواق

علم مصر والسعودية

بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

اردوغان

«مفارقات الإسلاميين».. مدح لـ«أردوغان».. وقدح لـ«كرمان»

أحمد الفيشاوي وزوجته

ظهور مثير لـ«الفيشاوي» وزوجته على شاطئ البحر

تصريحات روسية مثيرة بشأن تسميم "سكريبال"

عرب وعالم

جاسوس روسي
جاسوس روسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"السادات" يرد على ادعاءات علاء عابد

#

دراسة: أدوية السعال لا تساعد في علاجه

#

جولة جديدة في حرب التغريدات بين أمريكا وإيران

#

بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"

رفضت روسيا، يوم الخميس، معلومات موقع على الإنترنت قدم أحد المشتبه بتوليهما تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق في مارس (آذار) 2018، على أنه كولونيل في المخابرات العسكرية الروسية.
واكتفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، رداً على سؤال عن التشابه بين المشتبه الذي حددته لندن باسم رسلان باشيروف والكولونيل أناتولي تشيبيغا، بالقول إن «الناس تتشابه».
وأضاف: «لا أعرف من هو العقيد تشيبيغا ولماذا قلد» وسام بطل روسيا الأرقى في البلاد.
وتابع أن موسكو «ستتحقق في هذه المعلومات ولائحة المكرمين».
وتابع: «لا نعرف مدى صحة» تحقيقات موقع الاستقصاء البريطاني بيلينغكات، الذي نشر التقرير.
وأوضح أن الرئاسة الروسية قالت إن من تتهمهما لندن في واقعة تسميم سيرجي سكريبال مدنيان.
وتقول السلطات البريطانية، إن تسميم الجاسوس السابق وابنته كان على يد عنصرين من المخابرات العسكرية الروسية.
وذكر الموقع البريطاني، أن أحدهما، هو الكولونيل أناتولي تشيبيغا الضابط في المخابرات العسكرية الروسية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، علقت على تلك المعلومات صباح اليوم الخميس، بقولها: «ليس هناك أي إثبات، لذلك يواصلون حملتهم الإعلامية بهدف وحيد هو تحويل الاهتمام عن المسألة الأساسية: ماذا وقع في سالزبري؟» حيث جرت عملية  التسميم.
وأضافت: «يبقى السؤال: هل هناك أي إثبات على تورط أي كان في تسميم سالزيري كما تقول لندن؟».
قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين في 12 سبتمبر(أيلول)، إن الرجلين اللذين تتهمهما لندن «مدنيان» ولم يقترفا أي «فعل إجرامي».
ثم أجرى الرجلان مقابلة مع قناة «ار تي» الروسية أكدا فيها أنهما ذهبا سائحين في سالزبوري، ونفيا أن يكونا من عناصر المخابرات العسكرية الروسية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريحات روسية مثيرة بشأن تسميم "سكريبال"
» باحث يكشف طريقة مذهلة لمضاعفة إنتاج "العنب"
» شاهد.. ماذا حدث لساعة مكة أثناء صلاة العشاء؟
» تعيين نائلة فاروق رئيسًا لقطاع التليفزيون
» منع «الملتحين» من قيادة القطارات والمواقع القيادية
» مفاجأة.. «آل الشيخ» يطالب «الكاف» بهذا الأمر
» «الخارجية» تنجح في إعادة 78 مصريًا محتجزًا بليبيا
» بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق
» ليفربول يدرس عدم تجديد عقد «ماني»
» تصفية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان
» بيان رسمي يحذر من فتنة وشيكة بين مصر والسعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية