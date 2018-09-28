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تفاصيل استئصال جنين من "بطن" طفلة رضيعة

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تفاصيل استئصال جنين من "بطن" طفلة رضيعة

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روى  حسن عادل، والد الطفلة "وعد"، التي يبلغ عمرها 10 أيام، تفاصيل استئصال جنين من بطنها، مشيدا بأطباء مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط.

وقال والد الطفلة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري:" إن القصة بدأت عندما ذهبت زوجته لمتابعة الحمل في الشهر التاسع مع أحد الأطباء"، موضحا أن الجنين قد يكون مشوهًا.

وأضاف:" تم فحص الطفلة واكتشاف جنين كامل في بطنها كما يوجد في السيدة العادية"، موضحا ان فريقا من أطباء مستشفى الأطفال الجامعي في محافظة أسيوط، قام باستئصال الجنين.

وأكد أن طفلته حاليا موجودة في إحدى الحضانات، وهي بحالة جيدة.


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