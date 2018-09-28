» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 34 درجة

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الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 28 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 

القاهرة 24 34

 

وسط الدلتا 23 33

 

الإسكندرية 23 32

 

بلطيم 23 31

 

مطروح 21 31

 

السلوم 20 31

 

سيوة 23 35

 

بورسعيد 25 30

 

دمياط 24 29

 

العريش 19 31

 

رفح 18 30

 

الإسماعيلية 20 34

 

السويس 21 34

 

رأس سدر 23 34

 

نخل 18 33

 

نويبع 24 36

 

طابا 22 34

 

كاترين 19 35

 

الطور 24 34

 

شرم الشيخ 28 37

 

الغردقة 26 36

 

مرسى علم 27 35

 

الفيوم 23 36

 

بنى سويف 22 37

 

المنيا 22 37

 

أسيوط 21 38

 

سوهاج 22 40

 

قنا 23 40

 

الأقصر 24 41

 

أسوان 25 43

 

أبوسمبل 26 42

 

الوادي الجديد 23 40

 

شلاتين 27 40

 

أبو رماد 28 39

 

رأس حدربة 29 37

 

حلايب 29 35


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