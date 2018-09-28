» "الكاف" يعاقب الأهلي تعرف على السبب

28 سبتمبر 2018 - 09:34 ص

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، توقيع عقوبات على النادي الأهلي بسبب الأحداث التي وقعت في لقاء حورويا الغيني في مباراة إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الكاف يفيد بتغريم الأهلي 20 ألف جنيه، وإيقاف جماهيره مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بحيث يتم توقيع العقوبة حال تكرار ما حدث، مع تغليظ الإيقاف ليصل إلى 4 مباريات، بجانب إلزام الأهلي بتوعية الجماهير قبل مواجهة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف النهائي.