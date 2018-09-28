سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة

28 سبتمبر 2018 - 09:51 ص

ظهرت سيولة مرورية بمحاور والطرق الرئيسية، صباح اليوم الجمعة، مع تدعيم الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وشهد بمحاور الكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو"، سيولة مرورية، كما انتظمت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وصولا إلى شارع البحوث، سيولة مرورية أمام قائدي السيارات، فيما يستمر إغلاق شارع وادي النيل وأحمد عرابي لإنشاء محطة مترو الأنفاق، كذا إغلاق شارع 26 يوليو.

وانتشر رجال المرور، لشن حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور بكل الطرق.



