قارئ: أستمع لأغاني أم كلثوم وأحاول تقليدها

28 سبتمبر 2018 - 09:54 ص

أكد القارئ العزب سالم العزب، أن هناك آراء متعددة حول إمكانية جهر المرأة بصوتها إذا كانت حلالًا أم حرامًا لكنى لا أرى أى عيب فى ذلك فهى تقرأ كتاب الله ولا تجاهر بصوتها في شيء ضار.

وقال "العزب"، خلال حديثه فى برنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إنه قرأ القرآن فى الثمانينيات بجانب امرأة وذلك عندما دخل العزاء ووجدها بجانبه حيث أخبروه بأنها جاءت لتقرأ القرآن معه، مُضيفاً أعجبت بشدة بصوتها العذب ولم أنزعج أبداً من تلاوتى للقرآن بجانب امرأة.

وأشار القارئ، إلى أنه يستمع إلى الأغانى لتعلم المقامات بشكل صحيح وخاصة أغانى أم كلثوم التي أعرب بشدة عن حبه لصوتها وخامته العذبة، مُوضحاً أنه يستمع إليها كل يوم لمدة ساعة متواصلة ثم يحاول تقليدها؛ ليختبر مدى إمكانية تطبيقه لمقاماتها فى تلاوة القرآن بشكل سليم.



