» الداخلية تدفع بسيارات محملة بالسلع لمحاربة الجشع

28 سبتمبر 2018 - 09:59 ص

دفعت وزارة الداخلية بالعديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية والخضراوات مخفضة الأسعار، التابعة لمنافذ "أمان" ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد".

وتسعى وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة بعيدًا عن جشع التجار.

يذكر أن وزارة الداخلية أنشأت "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذًا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و190 منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.