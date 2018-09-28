الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

28 سبتمبر 2018 - 10:07 ص

يستضيف فريق القادسية الكويتي، نظيره الزمالك فى السادسة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "الشيخ علي صباح السالم"، ضمن إياب مباريات دور الـ 32 للبطولة العربية، وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية.

ويدير اللقاء تحكيمًا طاقم تحكيم أردني، بقيادة أدهم مخادمة حكم ساحة، أحمد الرويلي مساعد أول ومحمد خلف مساعد ثاني، عمر المعاني حكما رابعا، ومراقب المباراة البحريني على محمد علي إبراهيم الماجد، ومراقب الحكام علي الطريفي.



